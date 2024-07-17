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Политика ,  
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Следователи предъявили Кибовскому 9 эпизодов по уголовным делам

СК подтвердил задержание экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского
Александр Кибовский
Александр Кибовский (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщил Следственный комитет.

Следователи попросили арестовать Кибовского.

Следователи задержали Кибовского, сообщали источники РБК. Следственные действия в отношении экс-главы департамента начались на прошлой неделе. У него в квартире прошел обыск, изъяли электронные носители. Также Кибовского допросили, сообщали источники РБК.

Силовики задержали экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского
Политика
Александр Кибовский

Против Кибовского возбудили уголовные дела о мошенничестве и взятке (ст. 290 ч. 6 УК и ст. 159 ч. 4). По первой статье должностному лицу может грозить штраф, запрет на замещение определенных должностей до 15 лет или лишение свободы на срок до 15 лет. При этом предусмотрена и выплата штрафа в 70-кратном размере взятки. По второй статье максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

В столичном правительстве Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

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Теги
Александр Кибовский задержание уголовное дело Следственный комитет
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Силовики задержали экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского
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