Следователи предъявили Кибовскому 9 эпизодов по уголовным делам

Александр Кибовский (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщил Следственный комитет.

Следователи попросили арестовать Кибовского.

Следователи задержали Кибовского, сообщали источники РБК. Следственные действия в отношении экс-главы департамента начались на прошлой неделе. У него в квартире прошел обыск, изъяли электронные носители. Также Кибовского допросили, сообщали источники РБК.

Против Кибовского возбудили уголовные дела о мошенничестве и взятке (ст. 290 ч. 6 УК и ст. 159 ч. 4). По первой статье должностному лицу может грозить штраф, запрет на замещение определенных должностей до 15 лет или лишение свободы на срок до 15 лет. При этом предусмотрена и выплата штрафа в 70-кратном размере взятки. По второй статье максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.