Следователи предъявили Кибовскому 9 эпизодов по уголовным делам
Бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. Об этом сообщил Следственный комитет.
Следователи попросили арестовать Кибовского.
Следователи задержали Кибовского, сообщали источники РБК. Следственные действия в отношении экс-главы департамента начались на прошлой неделе. У него в квартире прошел обыск, изъяли электронные носители. Также Кибовского допросили, сообщали источники РБК.
Против Кибовского возбудили уголовные дела о мошенничестве и взятке (ст. 290 ч. 6 УК и ст. 159 ч. 4). По первой статье должностному лицу может грозить штраф, запрет на замещение определенных должностей до 15 лет или лишение свободы на срок до 15 лет. При этом предусмотрена и выплата штрафа в 70-кратном размере взятки. По второй статье максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
В столичном правительстве Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.
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