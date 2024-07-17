Песков объяснил выбор Путиным Lada Aura для поездки в Тверскую область

Владимир Путин за рулём Lada Aura (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проехал на российской Lada Aura во время поездки в Тверскую область, чтобы продемонстрировать возможности «Автоваза», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«У нас вчера еще открывался объезд вокруг Тольятти очень важный, и, конечно, главный из индустриальных центров Тольятти — это «Автоваз», вот поэтому новая модель была выбрана», — рассказал представитель Кремля.

Lada Aura — отечественная машина, поэтому президент остановил свой выбор именно на ней, подчеркнул Песков.

16 июля Путин приехал на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) за рулем новой Lada Aura. Строительство дороги началось в 2010 году. Создание северного обхода Твери оценивали в 62 млрд руб. Президент в ответ на вопрос об автомобиле сказал: «Хорошая машина».

Модель Aura основана на Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года, серийный выпуск начнется осенью 2024-го. По словам президента "Автоваза" Максима Соколова, стоимость новинки существенно превысит 2 млн руб. Заказ на Aura уже сделал Минфин.