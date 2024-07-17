В России впервые запустили беспилотник с управлением через спутник
Технологию управления беспилотниками через спутник впервые реализовали в России, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.
Эксперимент провели компании «Спутниковая система «Гонец» и «Геоскан». Они смогли успешно передать данные о местоположении и телеметрическую информацию беспилотника, а также отправили команду через спутник о принудительном возвращении дрона на место запуска.
«Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи», — пояснили в «Роскосмосе».
Для тестирования технологии использовали дрон «Геоскан 201», оснащенный экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальной облегченной форме. Экспериментальные запуски выполнялись с 13 по 16 июля на аэродроме. Всего выполнено шесть полетов, за которые специалисты получили 218 информационных сообщений с телеметрией и передали три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.
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