«Роскосмос»: в России впервые наладили управление и запуск дронов через спутник

В России впервые запустили беспилотник с управлением через спутник

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Технологию управления беспилотниками через спутник впервые реализовали в России, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Эксперимент провели компании «Спутниковая система «Гонец» и «Геоскан». Они смогли успешно передать данные о местоположении и телеметрическую информацию беспилотника, а также отправили команду через спутник о принудительном возвращении дрона на место запуска.

«Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи», — пояснили в «Роскосмосе».

Для тестирования технологии использовали дрон «Геоскан 201», оснащенный экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальной облегченной форме. Экспериментальные запуски выполнялись с 13 по 16 июля на аэродроме. Всего выполнено шесть полетов, за которые специалисты получили 218 информационных сообщений с телеметрией и передали три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.