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Две девушки пострадали у ТЦ в Москве во время фотографирования с петардой

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Попытка сделать фотографию с горящей петардой около торгово-развлекательного центра «Афимол» в Москве привела к ожогу и ушибу случайно оказавшихся поблизости людей, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник РБК в районном отделе полиции.

По их данным, инцидент произошел 15 июля у одного из выходов из ТРЦ. Менеджер одного из магазинов вышла вечером на перекур на улицу возле «Афимола». «В это время две неизвестные девушки решили пофотографироваться и бросили вверх зажженную петарду, которая во время полета изменила траекторию полета», — рассказали источники.

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Петарда попала в менеджера и ее подругу, в результате чего у первой ожог 1-й степени грудной клетки, у второй ушиб левой кисти, добавили в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства произошедшего на предмет оснований для возбуждения уголовного дела.

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