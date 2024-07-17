ТАСС узнал об ударе по командному пункту СБУ в Киеве
Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве получил повреждения в результате удара по нему в начале недели, несколько человек погибли, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — заявил собеседник агентства.
В результате атаки погибли несколько офицеров, также легкое ранение получил первый заместитель руководителя СБУ. Пост первого замглавы службы занимает Сергей Андрущенко — на эту должность его назначили весной 2023 года.
14 июля Минобороны сообщило, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины. По данным ведомства, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Север».
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