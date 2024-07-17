ТАСС: по командному пункту СБУ в Киеве был нанесен удар

ТАСС узнал об ударе по командному пункту СБУ в Киеве

Фото: Александр Река / ТАСС

Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве получил повреждения в результате удара по нему в начале недели, несколько человек погибли, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — заявил собеседник агентства.

В результате атаки погибли несколько офицеров, также легкое ранение получил первый заместитель руководителя СБУ. Пост первого замглавы службы занимает Сергей Андрущенко — на эту должность его назначили весной 2023 года.

14 июля Минобороны сообщило, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины. По данным ведомства, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Север».