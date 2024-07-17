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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев рассказал о тренировке по установке дымовых завес

Губернатор Развожаев: в Севастополе провели учения по установке дымовых завес
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Учения по установке дымовых завес прошли в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Флот проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес (применения табельных средств маскировки)», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что в бухте может быть много дыма. «Запах неприятный, но это безопасно для здоровья», — заверил губернатор.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

После начала военной операции на Украине Севастополь неоднократно пытались атаковать украинские военные с помощью беспилотников и ракет. Для того чтобы запутать их, российские военнослужащие запускают маскирующий дым. Дымовые завесы также используют для защиты Крымского моста и Севастопольской бухты.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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