Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X

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Губернатор Техаса Грег Эбботт поддержал перенос штаб-квартиры компании X в штат. Об этом Эбботт написал в соцсети Х (бывший Twitter).

«Х отмечает это место. Техас — это штаб-квартира для бизнеса», — написал глава штата.

На что предприниматель Илон Маск ответил: «И штаб-квартира X переедет в Остин».

Ранее Маск объявил о решении перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас.

Бизнесмен решил перенести офис в ответ на принятие губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом законопроекта о «защите прав ЛГБТ-школьников» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Закон направлен на защиту учащихся ЛГБТК+ от раскрытия их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения школами без согласия, в том числе родителям ребенка. Учителя также не обязаны сообщать родителям, если их ребенок на территории школы выразил желание идентифицировать себя как трансгендерный человек.

Маск назвал законопроект «последней каплей». По мнению предпринимателя, новая мера направлена и против семей, и против компаний. Маск написал, что офисы его компаний перенесут на испытательный космодром Starbase в штате Техас. В этом районе SpaceX разрабатывает и тестирует свои ракеты.

В октябре 2021 года бизнесмен перенес штаб-квартиры компании Tesla из Калифорнии в Техас. В Калифорнии возможности компании для расширения операций ограничены, отметил тогда Маск.