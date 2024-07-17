ФСБ рассекретила показания пленного генерала вермахта о казнях в СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который подписал около 125 смертных приговоров, о преступлениях на территории СССР, Соответствующие материалы опубликовала пресс-служба ведомства к 80-летнему юбилею стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии.

Эрдмансдорф оказался в числе пленных вместе со своим штабом в 1944 году в ходе проведения одного из первых этапов операции «Багратион» — Могилевской наступательной операции. Позднее во время следствия в Минске генерал дал подробные показаниях о своем участии в войне против СССР.

«Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — сказал генерал.

В ходе допроса Эрдмансдорф заявил, что лично по указанию сверху отдавал приказы о сборе молодых советских граждан для вывоза в Германию на принудительные работы, приказы о карательных акциях против мирного населения из-за активности партизан.

Однако он заявил, что считает преступным сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза, кроме того, по его словам, Германия нарушила договор с СССР о ненападении, немецкое правительство «обмануло германский народ и мировую общественность».

В мае ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных из США и Франции в отношении немцев в 1945 году в Берлине.

Так, советские военные за осень 1945 года зафиксировали несколько случаев, когда американские военные стреляли в мирных немцев, проживавших в Берлине, а также пытались изнасиловать женщину.