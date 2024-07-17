 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сенатор Рэнд Пол раскритиковал обещание НАТО членства Украины в альянсе

Сюжет
Военная операция на Украине

Американский сенатор Ренд Пол раскритиковал решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе и назвал его худшим из возможных. Об этом он заявил в статье для журнала The American Conservative.

По его словам, настойчивость НАТО в том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулирует Россию продолжать конфликт. Вместо этого политика НАТО должна быть нацелена на достижение урегулирования путем переговоров.

«Вступление новых стран в НАТО не должно быть самоцелью. Странам следует приглашать присоединиться к альянсу только в том случае, если это повысит безопасность нынешних членов. Присоединение Украины приведет к прямо противоположному результату и повысит риск прямой войны между НАТО и Россией», — говорится в материале.

Пол назвал саммит НАТО в Вашингтоне прекрасной, но упущенной возможностью для разработки серьезного дипломатического предложения по прекращению войны.

Саммит лидеров стран НАТО состоялся 9–11 июля в Вашингтоне. В нем принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. В итоговой декларации была отражена поддержка Киева «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Кремль увидел планы НАТО «оставаться врагом»
Политика
Дмитрий Песков

Итоговый документ 75-го саммита НАТО содержит 38 пунктов, а также отдельный раздел, посвященный долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности. В основной части коммюнике также подчеркивается, что «будущее Украины в НАТО». Однако официальное приглашение присоединиться к альянсу республике направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Официальный отказ Украины от членства в НАТО был назван российским президентом Владимиром Путиным как одно из условий к переходу к мирным переговорам наряду с тем, что ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
НАТО Украина Рэнд Пол
Материалы по теме
Глава МИД Литвы не увидел «стратегического прорыва» на саммите НАТО
Политика
Байден оскорбительно высказался в адрес Путина после саммита НАТО
Политика
О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Сенатор Рэнд Пол раскритиковал обещание НАТО членства Украины в альянсе Политика, 04:56
Приставы в Волгограде объяснили продажу квартиры семьи с двумя инвалидами Общество, 04:34
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 04:34
FT узнала о плане нового премьера Британии «перезагрузить» отношения с ЕС Политика, 04:18
МВД России объявило в розыск замначальника штаба сухопутных войск Украины Политика, 03:56
Основатель правящей партии Грузии назвал сроки конца конфликта на Украине Политика, 03:42
Гаагский суд дал командиру Освободительной армии Косово 18 лет тюрьмы Политика, 03:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа Политика, 03:09
Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в «Манеже» в Петербурге Общество, 02:40
Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом Политика, 02:28
Медведев пригласил Pink Floyd выступить перед российскими военными Политика, 02:00
Трамп заявил о нелюбви к санкциями Политика, 01:39
В Дагестане восстановили энергоснабжение после сбоя на Ростовской АЭС Общество, 01:23
США отвергли требование России устранить первопричины кризиса на Украине Политика, 01:08