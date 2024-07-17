Сенатор Рэнд Пол раскритиковал обещание НАТО членства Украины в альянсе

Американский сенатор Ренд Пол раскритиковал решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе и назвал его худшим из возможных. Об этом он заявил в статье для журнала The American Conservative.

По его словам, настойчивость НАТО в том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулирует Россию продолжать конфликт. Вместо этого политика НАТО должна быть нацелена на достижение урегулирования путем переговоров.

«Вступление новых стран в НАТО не должно быть самоцелью. Странам следует приглашать присоединиться к альянсу только в том случае, если это повысит безопасность нынешних членов. Присоединение Украины приведет к прямо противоположному результату и повысит риск прямой войны между НАТО и Россией», — говорится в материале.

Пол назвал саммит НАТО в Вашингтоне прекрасной, но упущенной возможностью для разработки серьезного дипломатического предложения по прекращению войны.

Саммит лидеров стран НАТО состоялся 9–11 июля в Вашингтоне. В нем принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. В итоговой декларации была отражена поддержка Киева «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Итоговый документ 75-го саммита НАТО содержит 38 пунктов, а также отдельный раздел, посвященный долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности. В основной части коммюнике также подчеркивается, что «будущее Украины в НАТО». Однако официальное приглашение присоединиться к альянсу республике направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Официальный отказ Украины от членства в НАТО был назван российским президентом Владимиром Путиным как одно из условий к переходу к мирным переговорам наряду с тем, что ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.