Приставы в Волгограде объяснили продажу квартиры семьи с двумя инвалидами

В Волгограде судебные приставы продали квартиру, в которой проживают двое инвалидов, за долг в 180 тыс руб. Приставы объяснили, что в собственности у хозяйки квартиры есть еще четыре объекта недвижимости, два из которых были обременены ипотекой. Об этом сообщает «Волгоград онлайн» со ссылкой на управление службы судебных приставов (УФССП) России по Волгоградской области.

По словам сотрудников ведомства, они действовали строго по закону: должник был уведомлен о процессуальных действиях через «Госуслуги», но не предпринял попыток погасить задолженность.

Приставы также заявили, что должник, несмотря на владение несколькими объектами недвижимости, не воспользовался правом указать имущество, на которое он просит обратить внимание в первую очередь. Поэтому сотрудники УФССП выбрали объект недвижимости меньшей площади.

По данным телеграм-канала Baza, в квартире проживала 54-летняя Ольга Алдавик, которая ухаживает за больной дочерью Линой и двумя внуками, один из которых, как и Лина, имеет инвалидность.

Долг в 180 тыс. руб. появился, когда женщина попала в аварию и должна была компенсировать ущерб, но выплатить его смогла только частично.

По словам Алдавик, она не получала никакого уведомления о том, что судебный пристав выставила ее квартиру на торги, причем по цене значительно ниже рыночной. Женщина вместе с семьей перебралась в другую свою квартиру, но, по ее словам, в ней нет ремонта и необходимых условий для жизни. Алдавик хочет добиться справедливости через суд и доказать нарушения в процедуре выставления на торги.