В Дагестане восстановили энергоснабжение после сбоя на Ростовской АЭС

В Дагестане восстановили энергоснабжение в районах, частично обесточенных после сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

«В 22:55 мск все отключенные потребители были запитаны», — говорится в сообщении.

Частичное ограничение электроэнергии ввели в трех городах: Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, а также в 16 районах республики. Отключенная мощность составила 50 МВт.

16 июля в «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе.

Из-за этого в энергосистеме юга России были введены временные графики ограничения потребления электроэнергии. Их ввели в том числе в нескольких районах Ставропольского края, также они коснулись около 40% энергосистемы Краснодара. На Ставрополье электроснабжение также восстановлено.

В Минэнерго России заявили, что они введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы».