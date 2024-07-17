В Дагестане восстановили энергоснабжение после сбоя на Ростовской АЭС
В Дагестане восстановили энергоснабжение в районах, частично обесточенных после сбоя на Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
«В 22:55 мск все отключенные потребители были запитаны», — говорится в сообщении.
Частичное ограничение электроэнергии ввели в трех городах: Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, а также в 16 районах республики. Отключенная мощность составила 50 МВт.
16 июля в «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе.
Из-за этого в энергосистеме юга России были введены временные графики ограничения потребления электроэнергии. Их ввели в том числе в нескольких районах Ставропольского края, также они коснулись около 40% энергосистемы Краснодара. На Ставрополье электроснабжение также восстановлено.
В Минэнерго России заявили, что они введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы».
Ростовская АЭС расположена рядом с Волгодонском. Это крупнейшее предприятие энергетики на юге России и самая южная из российских АЭС. Она обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.
От АЭС электроэнергия поступает в Объединенную энергосистему юга России, в состав которой входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с населением общей численностью более 26 млн человек.
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