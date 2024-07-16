Сбой на ростовской АЭС коснулся 40% энергосистемы Краснодара

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Временные ограничения электроснабжения из-за сбоя на Ростовской АЭС коснулись около 40% энергосистемы Краснодара, сообщает пресс-служба администрации города.

Временные отключения света в городе «составляют от двух до пяти часов», уточнил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун. При этом они помогут сохранить «в целости» энергосистему города, сказал глава Краснодара Евгений Наумов. По его словам, электроэнергия постепенно возвращается к бытовым потребителям.

Аварийно-диспетчерские службы Краснодара находятся в режиме повышенной готовности, подчеркнули в пресс-службе.

16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Из-за этого три района города попали в зону временного отключения электроэнергии. Сбой на АЭС также затронул ряд южных регионов России. Так, о проблемах с электроснабжением сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Временные ограничения электроснабжения ввели в Сочи.