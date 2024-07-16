В Краснодаре загорелись два склада и административное здание
Пожар произошел на улице Станичная на востоке Краснодара, огнем охвачено два склада и административное здание на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщил муниципальный центр управления.
По его данным, пожару присвоен второй ранг сложности.
По сведениям МЧС, горят склады со строительными материалами.
На месте уже работают более 50 специалистов и 17 единиц техники, но требуются дополнительные силы, добавили в министерстве.
На 16 июля МЧС Краснодарского края объявило в регионе штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. В ближайшие дни температура воздуха в регионе, согласно прогнозам, может подниматься до 41 градуса.
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