Ефимов сообщил итоги торгов за право реорганизации участка в Бескудниково

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Право комплексного развития территории площадью почти 2 га на севере столицы по итогам открытого электронного аукциона получила компания ООО «Константа». В ближайшие годы она возведет там квартал общественно-деловой застройки. Об этом во вторник, 16 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок располагается в Бескудниковском районе Северного административного округа по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62. Прямо напротив находится один из выходов метро «Верхние Лихоборы» салатовой ветки, что гарантирует хорошую транспортную доступность.

Сейчас на участке располагаются устаревшие сооружения, шиномонтаж, автомойка. Впоследствии планируется построить там порядка 160 тыс. кв. м современной недвижимости, включая торговые площади, фитнес- и бизнес-центр, гостиницу. «Инвестиции в проект составят почти 40 млрд руб., бюджетный эффект для города будет достигать 1,8 млрд руб. ежегодно», — отметил вице-мэр Ефимов, добавив, что в новом квартале появится около 4,6 тыс. новых рабочих мест.

О том, что данный участок столичной программы редевелопмента будет реализован в ходе аукциона, мэрия сообщала в середине апреля. Всего в торгах принимали участие три потенциальных инвестора, в итоге лот был продан за 215,4 млн руб., что в семь раз превысило стартовую цену.