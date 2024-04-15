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Ефимов сообщил о торгах на реорганизацию участка в Бескудниковском районе

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти приняли решение выставить на открытый аукцион право на комплексное развитие участка на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе Москвы. На территории площадью чуть менее 2 га появится квартал с торговым и спортивным центрами, предприятиями сферы услуг и гостиничным комплексом. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящее время по данному адресу располагаются сервис шиномонтажа, автомойка, АЗС — при этом, с точки зрения мэрии, территория используется неэффективно. В том числе потому, что она обладает хорошей транспортной доступностью: прямо напротив находится один из выходов станции метро «Верхние Лихоборы», чуть южнее пролегает хордовая автомагистраль МСД, связывающая десятки районов города.

Ожидается, что на этом месте девелопер возведет около 160 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая гостиницу на 250 номеров. Заммэра Ефимов оценил требуемые для проекта инвестиции на уровне 40 млрд руб. При этом впоследствии здесь получится создать около 4,6 тыс. новых рабочих мест. Для городского же бюджета положительный эффект будет составлять свыше 1,8 млрд руб. ежегодно.

Редевелопмент будет проходить по столичной программе комплексного развития территорий (КРТ), благодаря которой на месте бывших промзон появляются современные многофункциональные кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Проводить КРТ может либо городской оператор, либо нынешний собственник земли и строений на ней, либо же (как в данном случае) — независимый инвестор, привлеченный по итогу аукциона.

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Теги
редевелопмент Дмитровское шоссе Москва Владимир Ефимов
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