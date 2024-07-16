МВД опровергло трудоустройство иностранцев в органы
Иностранцы по-прежнему не могут попасть на службу в органы внутренних дел России, это запрещает российское законодательство. Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк. Таким образом она опровергла «распространенные в ряде телеграм-каналов сведения».
«Призываем журналистов и блогеров не доверять непроверенным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации», — написала Волк.
Она напомнила, что федеральный закон о службе в органах запрещает там работать человеку, у которого есть гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за рубежом.
В то же время в России готовят кадры для правоохранительных органов иностранных государств, это тоже организовано на основе законодательства и межправительственных соглашений. Но по завершении обучения иностранные студенты возвращаются в свои страны для прохождения службы, заверила представитель МВД.
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