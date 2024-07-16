Сенатор пожаловался на «чувствительную» проблему чукчей на Колыме

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Малочисленный народ северо-востока Азии — чукчи, которые проживают в том числе в разных регионах России, необходимо признать коренным народом Колымы. Об этом заявил сенатор от Магаданской области Анатолий Широков, которого цитируют «Ведомости».

По его словам, хотя перепись населения установила, что на Колыме сейчас проживает 292 чукчи, они «фактически сейчас у нас «иностранцы» и лишены целого ряда льгот». Соответствующий вопрос он поднял на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера⁠.

Широков обратил внимание на парадокс: чукчи есть в реестре коренных малочисленных народов России, Магаданская область есть в перечне территорий проживания таких народов, но коренным населением Колымы чукчи не являются.

Сенатор назвал эту проблему чувствительной и призвал Федеральное агентство по делам национальностей обратить на нее внимание.

В свою очередь глава агентства Игорь Баринов заверил, что в ФАДН выступают «как раз за чукчей», но ведомство обязано руководствоваться имеющимися нормами, по которым чукчи традиционно в Магаданской область не проживают.

Поправкам в законодательство препятствует, в частности, Росрыболовство, которое возражает, чтобы коренной малочисленный народ, живя в одном регионе, получал квоты в другом.

В то же время в России собираются ликвидировать необходимость коренным малочисленным народам подавать заявки на рыбалку для личных нужд. Важно лишь соблюдать закон, не вылавливать больше установленных объемов и помнить, что это не касается ценных или редких видов рыб.