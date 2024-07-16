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Высказывания Киева о стремлении к миру остаются только словами, пока на Украине действует указ о невозможности переговоров с Москвой, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством», — сказал дипломат.

До тех пор, пока указ продолжает действовать, заявления украинских властей о стремлении к миру являются «пустыми словами и очковтирательством», за ними стоит желание Украины «завоевать симпатии стран глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь», пояснил Полищук. Большинство государств должны это понимать, резюмировал он.

В октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорится в указе.

В июне 2024 года Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров. В частности, речь идет об отказе Украины вступить в НАТО и полном выводе войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Путин подчеркнул, что при выполнении Украиной соответствующих требований, с российской «стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры». в Киеве это предложение не приняли.