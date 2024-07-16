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Гуцериев ответил на просьбу Кадырова вместо памятника возвести соцобъект

Гуцериев ответил на просьбу Кадырова вместо памятника возвести соцобъект
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Президент и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев в ответ на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что вместо памятника руководителю республики лучше было бы построить социальный объект, рассказал о своей предыдущей благотворительной деятельности в Чечне и Дагестане.

Кадыров на Кавказском инвестиционном форуме вспомнил разговор с Гуцериевым, который состоялся вскоре после его назначения на пост главы республики. «Если вы продержитесь три месяца, то вам можно будет поставить памятник», — процитировал Кадыров слова бизнесмена, призвав вместо памятника построить какой-нибудь полезный объект.

Кадыров попросил вместо памятника ему построить социальный объект
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Рамзан Кадыров

Бизнесмен напомнил, что он «первый приехал в Грозный» с отцом Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и построил в республике школу и больницу, потратив $18 млн. «И в Дагестане построил больницу, <...> в Осетии тоже», — добавил Гуцериев.

«Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника. <...> Подумайте», — ответил Кадыров.

«Я понял. Хорошо, подумаю», — ответил Гуцериев.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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