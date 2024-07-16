Продажи подержанных машин в России «символически» сократились

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Продажи легковых машин с пробегом в июне сократились впервые за год, но снижение пока символическое, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат».

Всего в июне 2024 года было продано 499,6 тыс. легковых машин с пробегом. Это на 2,6% меньше майских показателей и на 0,5% меньше июня 2023 года. До этого рынок показывал рост как в месячном, так и годовом выражении с февраля.

Самые продаваемые марки — Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, большинство из них уже официально не представлены на российском рынке автомобилей. Среди моделей подержанные Kia Rio и Hyundai Solaris опередили Lada Samara, уточняет издание. Лидером вторичного рынка остается Lada, продажи подержанных машин которой увеличились к 2023 году на 15,7% — до 122,8 тыс. автомобилей.

Среди иномарок с пробегом лидерство сохранил японский бренд Toyota, но его продажи на вторичном рынке упали на 14,7%, до 51,5 тыс. штук, что стало худшей динамикой среди самых продаваемых марок. Третье и четвертое места у корейских компаний Kia и Hyundai.

Примечательно, что в рейтинге пятый месяц подряд остается модель Lada 2107, которая давно не выпускается. Перепродажи таких машин в июне выросли на 34,4% по сравнению с 2023 годом — до 11,2 тыс. автомобилей.