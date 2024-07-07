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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области из-за дронов сдетонировали взрывоопасные объекты

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Военная операция на Украине
При падении обломков дронов на складе со взрывоопасными объектами в Подгоренском районе начался пожар, сообщил воронежский губернатор. Власти подготовились к возможной эвакуации жителей

Ночью 7 июля ПВО сбила несколько дронов над территорией Воронежской области, обломки упали на склад в Подгоренском районе, там «началась детонация взрывоопасных объектов», написал губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС», — сообщил он. Власти подготовили автобусы для возможной эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.

Подгоренский район находится в юго-западной части Воронежской области.

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В сообщении Минобороны России эта атака не упоминается. Ведомство заявило об уничтожении одного дрона в Белгородской области. В этих двух регионах, а также в Курской области всю ночь действовал режим опасности атаки БПЛА.

В конце июня в Ольховатском районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дронов. Как сообщал Гусев, ПВО сбила два беспилотника самолетного типа; в промзоне из-за упавших обломков произошел пожар — при падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Огонь потушили, никто из граждан не пострадал.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Воронежская область дроны беспилотники Александр Гусев
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