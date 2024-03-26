Танк протаранил пытавшуюся проехать на красный свет машину в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле танк протаранил пытавшуюся проехать на красный машину

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

В Нижнем Тагиле в Свердловской области танк протаранил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода», которому принадлежит бронетехника.

Издание показало кадры, на которых легковая машина пытается войти в поворот, но впоследствии останавливается. В этот момент в нее въезжает двигавшийся по прямой танк, пересекавший дорогу.

Авария произошла на месте пересечения трассы с танковой дорогой, по которой перемещается на полигон техника «Уралвагонзавода», отмечает портал. По его информации, в результате удара легковой автомобиль сильно смяло.

«Уралвагонзавод» расположен в Нижнем Тагиле. Предприятие занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов.

Как пояснили в пресс-службе «Уралвагонзавода», танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона. Бронемашина поехала на зеленый сигнал светофора, заверили в компании.

Местный портал «Все Новости» также пишет, что водитель легкового автомобиля попытался проехать на красный сигнал светофора. По его данным, пострадала машина Chevrolet Cruze.

Как уточняет агентство «Между строк», авария произошла на Восточном шоссе, возле «Уралвагонзавода» около 14:20 по местному времени (12:20 мск). За рулем Chevrolet Cruze сидел 64-летний мужчина, пишет издание.