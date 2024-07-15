 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Под Волгоградом участник военной операции открыл стрельбу по детям

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Участник военной операции на Украине открыл стрельбу по детям в хуторе Угольском в Волгоградской области, в результате чего был ранен ребенок. Глава Отрожкинского сельского поселения (в его состав входит Угольский) Галина Коновалова подтвердила РБК эту информацию.

«Как у него получилась так, что он стрелял, я на этот вопрос ответить не могу. Ребенок находится в больнице, в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей», — рассказала Коновалова.

Суд отказался амнистировать участника спецоперации после нового убийства
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Стрельба произошла вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района, рассказали порталу V1.RU родственники пострадавшего ребенка. По их словам, дети в возрасте от 9 до 13 лет в тот день гуляли по хутору с музыкальной колонкой, когда из дома на улицу вышли двое мужчин и женщина.

Мужчины — братья, оба являются участниками боевых действий на Украине. Один из них приехал домой в связи с отпуском по ранению, отмечает V1.RU.

В какой-то момент девочка, гулявшая с остальными детьми, услышала звук перезарядки ружья, и дети убежали к соседнему дому. Через некоторое время раздались выстрелы, и дети упали на землю. 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге и увидел кровь, затем он позвонил матери и все ей рассказал. «По словам детей, сначала шли прерывистые выстрелы, а потом началась стрельба из карабина, очередью», — сообщили родственники пострадавшего ребенка.

В итоге полицейские задержали стрелявшего в детей мужчину, его брата и женщину увезли. Задержанный сначала отрицал, что стрелял, но потом сознался. Полиция собрала все материалы и передаст их в военную прокуратуру.

РБК направил запрос в Военное следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине военнослужащий ребенок стрельба ранение Волгоградская область новости
Материалы по теме
Полиция задержала предполагаемых участников стрельбы в Петербурге
Общество
Военный открыл стрельбу в части в Белгородской области и сбежал
Политика
В столичном районе Люблино во время драки мужчина открыл стрельбу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 17:49
Байден после просьбы Трампа усилил охрану Кеннеди-младшего Политика, 23:55
Умер композитор Сергей Рудницкий Общество, 23:50
Машинам из Белоруссии запретят въезд в Латвию с 16 июля Политика, 23:47
Чем известен кандидат Трампа в вице-президенты и что он думает про Россию Политика, 23:33
Bloomberg узнал о планах Британии против российского «теневого флота» Политика, 23:30
NYP узнала, что покушавшийся на Трампа был «комично плох в стрельбе» Политика, 23:20
Под Волгоградом участник военной операции открыл стрельбу по детям Общество, 23:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США назвали имя найденного мертвым в Киеве военного атташе Политика, 22:50
Постпред заявил о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия Политика, 22:35
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 22:30
Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии⁠ Политика, 22:29
Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом Политика, 22:14
Кадыров попросил вместо памятника ему построить социальный объект Общество, 22:07
Чемпиону UFC предъявили обвинение в нападении на допинг-офицера Спорт, 21:58