Под Волгоградом участник военной операции открыл стрельбу по детям
Участник военной операции на Украине открыл стрельбу по детям в хуторе Угольском в Волгоградской области, в результате чего был ранен ребенок. Глава Отрожкинского сельского поселения (в его состав входит Угольский) Галина Коновалова подтвердила РБК эту информацию.
«Как у него получилась так, что он стрелял, я на этот вопрос ответить не могу. Ребенок находится в больнице, в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей», — рассказала Коновалова.
Стрельба произошла вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района, рассказали порталу V1.RU родственники пострадавшего ребенка. По их словам, дети в возрасте от 9 до 13 лет в тот день гуляли по хутору с музыкальной колонкой, когда из дома на улицу вышли двое мужчин и женщина.
Мужчины — братья, оба являются участниками боевых действий на Украине. Один из них приехал домой в связи с отпуском по ранению, отмечает V1.RU.
В какой-то момент девочка, гулявшая с остальными детьми, услышала звук перезарядки ружья, и дети убежали к соседнему дому. Через некоторое время раздались выстрелы, и дети упали на землю. 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге и увидел кровь, затем он позвонил матери и все ей рассказал. «По словам детей, сначала шли прерывистые выстрелы, а потом началась стрельба из карабина, очередью», — сообщили родственники пострадавшего ребенка.
В итоге полицейские задержали стрелявшего в детей мужчину, его брата и женщину увезли. Задержанный сначала отрицал, что стрелял, но потом сознался. Полиция собрала все материалы и передаст их в военную прокуратуру.
РБК направил запрос в Военное следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу.
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