В Кабардино-Балкарии на помощь белорусским туристам отправились спасатели
Туристическая группа из Белоруссии в горах Кабардино-Балкарии обратилась за помощью к спасателям из-за получившего травму при падении со скалы мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.
«В ущелье Ирик-Чат <...> мужчина 1990 г.р. сорвался со скалы и получил травму», — говорится в сообщении.
В МЧС заявили, что к месту выехали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
В ведомстве уточнили, что тургруппа состояла из 14 человек и свой маршрут в МЧС России не зарегистрировала.
15 июля специалисты МЧС на вертолете Ми-8 МЧС эвакуировали пострадавшего в горах Хакасии туриста, жителя Подмосковья. Мужчина повредил колено, его передали врачам в Абакане.
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