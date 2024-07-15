В Кабардино-Балкарии на помощь белорусским туристам отправились спасатели

Фото: МЧС России

Туристическая группа из Белоруссии в горах Кабардино-Балкарии обратилась за помощью к спасателям из-за получившего травму при падении со скалы мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

«В ущелье Ирик-Чат <...> мужчина 1990 г.р. сорвался со скалы и получил травму», — говорится в сообщении.

В МЧС заявили, что к месту выехали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

В ведомстве уточнили, что тургруппа состояла из 14 человек и свой маршрут в МЧС России не зарегистрировала.

15 июля специалисты МЧС на вертолете Ми-8 МЧС эвакуировали пострадавшего в горах Хакасии туриста, жителя Подмосковья. Мужчина повредил колено, его передали врачам в Абакане.