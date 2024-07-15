ТВ-3 запустит итоговую аналитическую программу

Александр Малькевич (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Телеканал ТВ-3, специализирующийся на эзотерическом контенте, запустит свою итоговую аналитическую программу, ее ведущим станет журналист Александр Малькевич. Первый выпуск запланирован на 28 июля, сообщила заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

По ее словам, ТВ-3 нуждается в новостном формате, поскольку «западного контента больше не будет, и надо перепридумать канал». Аналитическая программа станет частью общих долгосрочных изменений: ранее на телеканале уже появились новостные выпуски.

«Ориентиром для ТВ-3 стало не заполнение сетки, а ожидания зрителей на горизонте 3–5 лет», — написала телеведущая. Она также добавила, что телеканалам сложно «выжить» без новостей в эфире.

ТВ-3 — общероссийский федеральный телеканал, делающий упор на мистическую тематику при наполнении своего эфира. Стал частью холдинга «Газпром-Медиа» в 2014 году.

Телеканал в 2023 году к началу нового сезона сменил логотип и визуальное оформление. Обновленный логотип в виде перевернутого фиолетового треугольника с подсветкой и цифрой 3 в центре отсылает зрителя к мистическим темам, заявили в пресс-службе вещателя.