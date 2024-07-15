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Театральное дело ,  
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Защита Беркович и Петрийчук подала апелляцию на приговор

Защита Беркович и Петрийчук обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма
Сюжет
Театральное дело
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Защита режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук подала апелляцию на приговор по делу об оправдании терроризма, согласно которому они лишены свободы на шесть лет. Об этом сообщил адвокат одной из осужденных Сергей Бадамшин.

«Апелляционная жалоба на приговор Беркович и Петрийчук подана», — написал он в своем телеграм-канале.

Петрийчук в последнем слове назвала себя «жертвой величайшего абсурда»
Общество
Светлана Петрийчук

Подсудимые находились под арестом с мая 2023 года из-за написанной Петрийчук пьесы «Финист Ясный Сокол», по которой Беркович поставила спектакль о том, как террористы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) обманным путем заставляют женщин переезжать в Сирию и становиться их женами.

2-й Западный окружной военный суд 8 июля приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима, сочтя, что постановка оправдывает агрессивные идеологии ислама.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин назвал приговор «неоправданно жестоким», а журналистка Ксения Собчак — «позором для нашего правосудия». Во время судебного заседания допрашивали актрис, которые принимали участие в постановке. По их мнению, спектакль не пропагандирует терроризм и не оправдывает его идеологию, а, напротив, предостерегает женщин от необдуманных знакомств в интернете.

Беркович и Петрийчук виновными себя не признали. «Я чувствую себя жертвой величайшего абсурда», — сказала Петрийчук во время своего последнего слова.

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Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук жалоба приговор адвокат
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