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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что не знал о планах Орбана посетить Москву после Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Москву после визита в Киев, сообщает «Интерфакс Украина».

«Визит Орбана в Украину был правильным. Если он использовал Украину, чтобы ему после этого было комфортно поехать в Россию, — о его визите в Россию, кстати, я не знал, когда он был в Киеве, — если он так это использовал, это неправильно, я считаю», — сказал украинский президент.

«Его визит в Россию я не поддерживаю. Но это же его решение», — добавил Зеленский.

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Виктор Орбан

Зеленский также заявил о необходимости построить с Венгрией «хотя бы прагматичные отношения».

2 июля 2024 года Орбан впервые с начала специальной военной операции приехал в Киев. Премьер Венгрии попросил украинского лидера подумать о прекращении огня для мирных переговоров с Россией. Зеленский идею не поддержал.

Позже, 5 июля, Орбан посетил Москву в рамках «мирной миссии». По словам российского президента Владимира Путина, с венгерским премьером у них состоялся разговор о «возможных путях» урегулирования конфликта на Украине.

Орбан также посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам своей миротворческой миссии Орбан направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине.

15 июля Politico сообщила о планах Евросоюза бойкотировать Венгрию из-за визита Орбана в Москву.

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Владимир Зеленский

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