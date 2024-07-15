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Общество ,  
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Переселение хомяков с места стройки в немецком Эрфурте оценили в €2,5 млн

Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press
Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press

Власти города Эрфурт в Германии намерены выделить €2,5 млн на переселение диких хомяков, чтобы расширить территорию одной из местных школ, сообщает немецкое издание Thüringer Allgemeine.

Для строительства нового кампуса школы в Эрфурте рассматривали 19 участков. Подходящим стал только один из них, но территория оказалась заселена хомяками.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Этот вид животных строго охраняется в Германии, поэтому городские власти приняли решение переселить их, на это уйдет €2,5 млн. Деньги будут потрачены на создание для хомяков благоприятных условий на других территориях.

Иногда диких животных переселяют из мест обитания на другие территории, чтобы сохранить их как вид. В феврале 2023 года Минприроды России одобрило проект по переселению белорусских зубров в Башкирию. По оценкам ведомства, к 2030 году планируется поднять численность популяции дикого зубра в России до 2750 особей.

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