Умер актер и каскадер из «Места встречи» Владимир Жариков
Российский актер и каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Владимир Жариков родился в 1938 году в Смоленске, окончил филологический факультет Одесского государственного университета. Служил в армии в отряде специального назначения, принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме. Карьеру каскадера и актера он начал в 1970-е годы на Одесской киностудии.
Всего Жариков снялся более чем в 80 кинокартинах, среди них — «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века» и «Отряд особого назначения». В фильме «Место встречи изменить нельзя» он трижды выполнял трюки: заменил сотрудницу милиции, которую сбивает машина, и официантку в ресторане, выброшенную из окна, а также Фокса в сценах драки.
В 1980-е годы Жариков основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет. Затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».
Параллельно со съемками в фильмах Жариков в течение нескольких лет работал научным сотрудником в Одесском университете, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Состоял в Союзе писателей России, выпустил несколько книг с рассказами и стихами — «Как это все во мне соединилось», «Метаморфозы падшего ангела» и другие.
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