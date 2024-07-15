Путин по видеосвязи запустил три металлургических производства в регионах

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Президент России Владимир Путин дал разрешение на пуск доменной печи № 5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, возобновившей работу после капитального ремонта, сообщила пресс-служба Кремля.

Завод специализируется на выпуске арматуры, металлопроката, в том числе для судостроения. По данным Кремля, запуск печи позволит выплавлять более одного миллиона тонн стали в год.

По его словам, за прошедший 2023 год по сравнению с 2022 годом в Луганской и Донецкой народных республиках производство металлопродукции увеличилось на 30%.

«Очень хороший показатель», — сказал президент.

Путин в понедельник принял участие по видеосвязи в запуске металлургических производственных объектов в Донецкой народной республике, а также в Нижегородской и Челябинской областях в преддверии Дня металлурга, который отмечается в этом году 21 июля. Так, в Нижегородской области заработал комплекс печей по производству специальных сплавов и сталей АО «Русполимет», а в Челябинской области — новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината.