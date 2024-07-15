Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
Российская система противовоздушной обороны в понедельник днем отбила атаку беспилотника самолетного типа на объекте около побережья Крыма, сообщило Минобороны.
По его информации, атака была предпринята около 13:40 мск.
Беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья полуострова, уточнили в министерстве.
Утром Минобороны сообщало о шести беспилотниках, которые были перехвачены над Орловской и Брянской областями.
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