Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская система противовоздушной обороны в понедельник днем отбила атаку беспилотника самолетного типа на объекте около побережья Крыма, сообщило Минобороны.

По его информации, атака была предпринята около 13:40 мск.

Беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья полуострова, уточнили в министерстве.

Утром Минобороны сообщало о шести беспилотниках, которые были перехвачены над Орловской и Брянской областями.