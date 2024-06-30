На границе с Румынией на украинского пограничника напали с мачете
На украинского пограничника напали с мачете на границе с Румынией, он застрелил одного из злоумышленников, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на Госпогранслужбу (ГПСУ) Украины.
Нападение произошло 29 июня, нападавших было двое. Одного из них пограничник застрелил, второго ранил.
«Это произошло <...> после 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией», — сообщил спикер ГПСУ, полковник Андрей Демченко.
О нападении также сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники. Он рассказал о средствах, которые злоумышленники применяли против пограничника. По его словам два человека с мачете и газовым баллончиком напали военнослужащего ГПСУ в зоне участка ВВС «Селятин».
Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжаются следственные действия.
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