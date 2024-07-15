 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня

Песков: в Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Кремле не знакомы с содержанием письма нобелевских лауреатов с призывом в адрес участников конфликтов по всему миру, в том числе на Украине, немедленно прекратить огонь.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, что думают в Кремле о публикации.

«Когда оно [письмо] было? Честно говоря, пока не видели», — сказал Песков.

Нобелевские лауреаты призвали Россию и Украину к прекращению огня
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

13 июля «Новая газета» опубликовала призыв нобелевских лауреатов с требованием к России, Украине, группировке ХАМАС, Израилю, а также другим воюющим сторонам в конфликтах по всему миру немедленно прекратить огонь, обменять пленных и начать мирные переговоры. Открытое письмо подписал 51 обладатель Нобелевской премии.

Авторы послания призвали передать решение конфликтов следующим поколениям, если нынешние политики не могут договориться. Адресатами указаны воюющие стороны, ООН, ПАСЕ, Европарламент, папа римский Франциск, вселенский патриарх Варфоломей, далай-лама XIV, представители ислама и иудаизма.

Среди подписантов обращения — бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом), Андрей Гейм, получивший премию по физике в 2010 году, лауреат Нобелевской премии по физике Роджер Пенроуз, получившая премию по литературе писательница Светлана Алексиевич и другие.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дмитрий Песков Военная операция на Украине Нобелевская премия нобелевский лауреат
Материалы по теме
Нобелевские лауреаты призвали Россию и Украину к прекращению огня
Политика
Кремль предложил объяснить смысл участия России во втором мирном саммите
Политика
В МИДе заявили о неопределенности сроков мирных переговоров с Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Мать ушедшей к Тутберидзе фигуристки оценила иск на ₽1,9 млн от Плющенко Спорт, 14:41
Пять человек погибли при взрыве в Чечне на стройке ГЭС Общество, 14:35
На границе Молдавии задержали нелегального перевозчика украинцев Политика, 14:33
Экспертиза показала стрельбу из трех видов оружия при покушении на Трампа Политика, 14:20
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:16
Погранслужба Украины дала свою версию убийства мужчины на границе Политика, 14:13
ANI узнало о просьбе Индии ускорить поставку С-400 из России Политика, 14:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кудрин сохранил пост советника в «Яндексе» Бизнес, 14:09
Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29 Политика, 14:07
8 вопросов, которые застанут соискателя врасплох — MIT Sloan Pro, 14:04
Брокер БКС приостановил ввод и вывод средств в казахстанских тенге Инвестиции, 14:01
Секретная служба опровергла, что отправила охрану Трампа к Джилл Байден Политика, 13:59
Spiegel рассказал об участии немецкого снайпера в боях за Часов Яр Политика, 13:52
Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса Инвестиции, 13:52