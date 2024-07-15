Песков: в Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня

В Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Кремле не знакомы с содержанием письма нобелевских лауреатов с призывом в адрес участников конфликтов по всему миру, в том числе на Украине, немедленно прекратить огонь.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, что думают в Кремле о публикации.

«Когда оно [письмо] было? Честно говоря, пока не видели», — сказал Песков.

13 июля «Новая газета» опубликовала призыв нобелевских лауреатов с требованием к России, Украине, группировке ХАМАС, Израилю, а также другим воюющим сторонам в конфликтах по всему миру немедленно прекратить огонь, обменять пленных и начать мирные переговоры. Открытое письмо подписал 51 обладатель Нобелевской премии.

Авторы послания призвали передать решение конфликтов следующим поколениям, если нынешние политики не могут договориться. Адресатами указаны воюющие стороны, ООН, ПАСЕ, Европарламент, папа римский Франциск, вселенский патриарх Варфоломей, далай-лама XIV, представители ислама и иудаизма.

Среди подписантов обращения — бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом), Андрей Гейм, получивший премию по физике в 2010 году, лауреат Нобелевской премии по физике Роджер Пенроуз, получившая премию по литературе писательница Светлана Алексиевич и другие.