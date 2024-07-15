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Политика ,  
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ФСБ задержала в Новосибирске и Омске участников террористической группы

Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

В Новосибирске и Омске задержали двух пособников организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической и запрещена в России), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Омской области.

«Возбуждены уголовные дела за финансирование участников терорганизации, а также вербовочную деятельность по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужбы, 27-летний житель Новосибирска регулярно переводил группировке часть своей зарплаты.

Задержанные в Омске и Новосибирске — граждане стран Центрально-Азиатского региона, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак. Мужчины контактировали с находящимся в международном розыске представителем «Катиба Таухид валь-Джихад». Пособники группировки организовали сбор денег на покупку оружия для боевиков, а также изучали способы изготовления взрывчатки.

Задержанные планировали уехать из России и вступить в ряды исламских террористов. Жившего в Омске подозреваемого арестовал суд.

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В начале июня в Новосибирские сотрудники ФСБ задержали 28-летнего гражданина за финансирование участников «Катиба Таухид валь-Джихад». Молодой человек неоднократно переводил организации деньги, а также склонял жителей Новосибирска и Петрозаводска к участию в террористической деятельности. Обвиняемого отправили в СИЗО.

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Теги
ФСБ Новосибирск терроризм террористическая группировка
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