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В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях

В Амурской области ввели механизм поощрений за информацию о пьяных водителях
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Жителям Амурской области будут выплачивать денежное вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Информаторов просят передавать данные о нарушителях в полицию.

«За информирование о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, привлеченных <...> за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 и 12.26 КоАП, выплата составит 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

За сообщение о водителях, которые совершили повторное нарушение и уже были привлечены к уголовной ответственности, граждане получат 7 тыс. руб. В этом пункте речь идет о нетрезвых на момент ДТП водителях, на которых уже завели дело по:

  • п. «а» ч. 2 ст. 264 — нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека;
  • п. «а» ч. 4 ст. 264 — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека;
  • п. «а» ч. 6 ст. 264 — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек;
  • ст. 264.1 — управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Право на получение вознаграждения имеют жители региона старше 18 лет. Граждане вправе обращаться за выплатой в течение трех месяцев после передачи сведений о нарушителе в полицию.

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Теги
Амурская область пьяные водители Минтранс ПДД
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