В Амурской области ввели механизм поощрений за информацию о пьяных водителях

В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях

Фото: Олег Елков / ТАСС

Жителям Амурской области будут выплачивать денежное вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Информаторов просят передавать данные о нарушителях в полицию.

«За информирование о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, привлеченных <...> за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 и 12.26 КоАП, выплата составит 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

За сообщение о водителях, которые совершили повторное нарушение и уже были привлечены к уголовной ответственности, граждане получат 7 тыс. руб. В этом пункте речь идет о нетрезвых на момент ДТП водителях, на которых уже завели дело по:

п. «а» ч. 2 ст. 264 — нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека;

п. «а» ч. 4 ст. 264 — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека;

п. «а» ч. 6 ст. 264 — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек;

ст. 264.1 — управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Право на получение вознаграждения имеют жители региона старше 18 лет. Граждане вправе обращаться за выплатой в течение трех месяцев после передачи сведений о нарушителе в полицию.

14 июля в Благовещенске автомобиль въехал в толпу на тротуаре. Машина двигалась с большой скоростью, водитель минивэна управлял им в состоянии алкогольного опьянения. По данным РЕН ТВ и телеграм-канала Mash, автомобиль сбил девять человек. В результате ДТП погибли трое, в том числе двое детей.