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Общество ,  
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Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

Минздрав Приамурья: пострадавшие в ДТП в Благовещенске в стабильном состоянии

Состояние четырех пострадавших в результате ДТП в Благовещенске, жертвами которого стали пять человек, стабильно, без отрицательной динамики, сообщила пресс-служба Минздрава Амурской области в телеграм-канале.

«Трое — мальчик 14 лет, девушка 19 лет и женщина 32 лет — получают все необходимое лечение в отделениях травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Еще один подросток находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, добавили в ведомстве.

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14 июня на въезде в Благовещенск водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Трое погибли на месте, еще двое — в больнице.

Водителя, 59-летнего Евгения Бакарюкина, задержали, следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК — нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, на водителя составили административный протокол за езду в нетрезвом виде. По информации телеграм-канала SHOT, водитель заявил, что авария произошла из-за отказа тормозов.

Бакарюкин в суде заявил, что совершил «страшное злодеяние». По его словам, он заслужил «самое суровое наказание».

Теги
Благовещенск ДТП Амурская область

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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