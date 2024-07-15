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В KMZ рассказали о доработке тяжелого морского дрона «Визир» под ракеты

Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» оснастят ракетами
Безэкипажный катер &laquo;Визир&raquo;
Безэкипажный катер «Визир» (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Военно-промышленный холдинг KMZ завершит до конца июля испытания тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир» и представит его заказчику, рассказал «РИА Новости» управляющий директор компании Михаил Даниленко.

«Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки», — уточнил Даниленко.

Для этого, по словам директора холдинга, на катерах установят видеокамеры или разместят груз. В качестве еще одной альтернативы он предложил поставить на дрон вооружение вместе со стабилизирующейся на воде площадкой. Даниленко отметил, что такая площадка необходима для точной стрельбы при неспокойной воде или для точной съемки вне зависимости от погоды.

Также на борту дрона планируется разместить до восьми пусковых установок. «Скорость ракеты небольшая, сама ракета — очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тыс. рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц», — заверил Даниленко.

Такой катер может управляться джойстиком с суши, добавил он.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На форуме «Армия-2023» представили гидрографический катер ГРК 700 «Визир», который позволяет обследовать прибрежную зону и дно. В августе 2023 года Даниленко заявил о создании безэкипажного катера на платформе «Визира», который сможет возвращаться на базу в случае перехвата противником и доставлять десант в точку высадки.

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