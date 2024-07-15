В китайском порту Чжаньцзян начались совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие-2024», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

В море вышли российские корветы «Громкий» и «Резкий», а также эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху» Военно-морских сил Китая.

Практическая фаза маневров пройдет с 15 по 17 июля. За это время экипажи отработают противовоздушную оборону и задачи по спасению на море, а также проведут противолодочное учение.

Корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота в 2018 году, «Резкий» — в 2023-м. На вооружении обоих кораблей стоят зенитные ракетные комплексы «Редут» и противокорабельные ракеты «Уран». Они вышли в море из порта Владивостока 8 июля.