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Политика ,  
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Россия и Китай начали учения «Морское взаимодействие — 2024»

В китайском порту Чжаньцзян начались совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие-2024», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

В море вышли российские корветы «Громкий» и «Резкий», а также эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху» Военно-морских сил Китая.

Корветы «Громкий» и «Резкий» прибыли в порт Китая на учения
Политика
Корвет &laquo;Резкий&raquo;

Практическая фаза маневров пройдет с 15 по 17 июля. За это время экипажи отработают противовоздушную оборону и задачи по спасению на море, а также проведут противолодочное учение.

Корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота в 2018 году, «Резкий» — в 2023-м. На вооружении обоих кораблей стоят зенитные ракетные комплексы «Редут» и противокорабельные ракеты «Уран». Они вышли в море из порта Владивостока 8 июля.

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