Корветы «Громкий» и «Резкий» прибыли в порт Китая на учения

Корвет «Резкий» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Громкий» и «Резкий» прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2024», сообщает пресс-служба ТОФ.

Там отметили, что на пирсе в китайском порту отряд кораблей встречали представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, посольства России и местной администрации. В первый день прошла церемония открытия совместных учений.

Практическая фаза маневров пройдет с 15 по 17 июля. За это время экипажи отработают противовоздушную оборону и задачи по спасанию на море, а также проведут противолодочное учение.

Корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота в 2018 году, «Резкий» — в 2023-м. На вооружении обоих кораблей стоят зенитные ракетные комплексы «Редут» и противокорабельные ракеты «Уран». О том, что они вышли в море из порта Владивостока, флот сообщил 8 июля.