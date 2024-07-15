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СК завел дело против школьницы, пожарившей сосиски на Вечном огне

Бастрыкин потребовал доклад по делу школьницы, пожарившей сосиски на Вечном огне

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела против 14-летней девочки, которая пожарила сосиски на Вечном огне, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 13 июля у мемориала в подмосковном городе Руза. Следователи завели дело об осквернении символов воинской славы и вандализме — ч. 3 ст. 354.1 и ст. 214 Уголовного кодекса. Правонарушение совершила 14-летняя девочка, ее допросили в присутствии родителей и поставили на учет.

В Биробиджане женщина прикурила сигарету от Вечного огня
Общество
Фото:SemenovMaksim / Telegram

Правоохранительные органы неоднократно сообщали о случаях осквернения монументов с Вечным огнем в российских регионах. В частности, в мае 2023 года следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма против мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня.

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Александр Бастрыкин Московская область Вечный огонь вандализм
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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