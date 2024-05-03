В Биробиджане женщина прикурила сигарету от Вечного огня
В Биробиджане женщина прикурила сигарету от Вечного огня, ее разыскивают, сообщил мэр города Максим Семенов в телеграм-канале.
Кроме того, она сожгла в огне букет цветов. Место жительства женщины — Облученский район — полицейские вычислили с помощью камер видеонаблюдения.
«В настоящее время проводятся мероприятия по ее розыску и привлечению к ответственности», — сообщил мэр Биробиджана.
Правоохранительные органы неоднократно сообщали о случаях осквернения монументов с Вечным огнем в российских регионах. В частности, в мае 2023 года следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма против мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня.
В начале марта 2024 года в Башкирии четверо подростков ночью потушили Вечный огонь, закидав снегом. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения.
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