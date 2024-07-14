Байден после покушения на Трампа перенес поездку в Техас
Президент США Джо Байден перенес запланированную на 15 июля поездку в штат Техас после покушения на своего предшественника Дональда Трампа, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент переносит свою поездку в Техас, которая изначально была запланирована на понедельник, 15 июля», — приводит текст заявления AFP.
Ранее Трамп сообщил, что не стал менять планы после покушения и 15 июля отправится на съезд Республиканской партии в Милуоки.
В Трампа выстрелили несколько раз во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик почти не пострадал — пуля задела его правое ухо. Стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс — вел огонь с крыши одноэтажного здания примерно в 140 м от места, где выступал Трамп. Нападавшего застрелили, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. Покушение осудили власти ряда стран, Байден призвал провести тщательное расследование.
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