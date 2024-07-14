Украинский полицейский оставил без света два поселка в Черкасской области
Украинский полицейский поджег трансформаторы в Черкасской области, в результате чего два поселка остались без света. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным собеседников издания, в ночь на 14 июля сотрудник полиции рядовой Мацыпура Д.В. поджег один трансформатор в поселке Кочержинцы, а второй — в поселке Максимовка. Населенные пункты находятся в 15 км друг от друга.
«Данные трансформаторы снабжали электричеством указанные населенные пункты», — отметил источник.
Через несколько часов после происшествия полицейского задержали и передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.
12 июля жители города Каменское в Днепропетровской области вышли на акцию протеста к зданию энергетической компании ДТЭК из-за длительного отсутствия электричества. Митингующие пожаловались, что продолжительность отключения электроэнергии составляет 17 часов, из-за чего ломается техника и нельзя приготовить еду.
На длительные отключения света также жаловались в Киеве и Кривом Роге. В связи с этим на Украине решили проверить графики отключения электричества в регионах.
В ДТЭК назвали длительные отключения света «единственным выходом» и «вынужденным шагом».
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