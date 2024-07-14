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Общество ,  
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Житель немецкого Лаутлингена расстрелял членов своей семьи

Фото: Moritz Liss / IMAGO / Global Look Press
Фото: Moritz Liss / IMAGO / Global Look Press

В немецком городе Лаутлинген мужчина устроил стрельбу в жилом доме, погибли три человека, которые были членами семьи. Об этом сообщают газеты Bild и Sudwest Presse.

По данным полиции, жители улицы Клевег в Лаутлингене (город, относящийся к федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии) обратились в службу экстренной помощи и сообщили о звуках выстрелов.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в одном из жилых домов тела трех человек — двух мужчин в возрасте 24 и 63 лет и одной женщины в возрасте 84 лет. Кроме того, еще две женщины были найдены ранеными.

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Фото:Bill Pugliano / Getty Images

По данным полиции, преступником является один из погибших. «Мы предполагаем, что преступление было совершено внутри семьи», — заявил представитель полиции. Он также уточнил, что убийство «не было неизбирательным».

Территорию вокруг дома оцепили, жителей города попросили не покидать свои дома.

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