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Военная операция на Украине ,  
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В двух городах Сумской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Сумской области раздались взрывы, сообщают украинское издание «Суспільне» и телеканал ТСН.

Звуки взрывов были слышны у города Белополье, находящегося примерно в 10 км от границы с Россией, уточняет «Суспільне».

Также взрывы прогремели в городе Конотоп на западе Сумской области, сообщил глава города Артем Семенихин в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

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Фото:Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Воздушная тревога была объявлена в Сумской, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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