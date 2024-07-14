В двух городах Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области раздались взрывы, сообщают украинское издание «Суспільне» и телеканал ТСН.
Звуки взрывов были слышны у города Белополье, находящегося примерно в 10 км от границы с Россией, уточняет «Суспільне».
Также взрывы прогремели в городе Конотоп на западе Сумской области, сообщил глава города Артем Семенихин в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
Воздушная тревога была объявлена в Сумской, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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