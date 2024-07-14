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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до сигнала отбоя опасности.

Режим ракетной опасности также ввели в Курской области, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Он рекомендовал гражданам, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице необходимо пройти в ближайшее здание или укрытие.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
Политика

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Утром в тот же день, 14 июля, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом был сбит украинский дрон. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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Персоны
Белгород Шебекино ракетная опасность Белгородская область Вячеслав Гладков Брянская область Александр Богомаз Курская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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