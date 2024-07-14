В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до сигнала отбоя опасности.

Режим ракетной опасности также ввели в Курской области, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Он рекомендовал гражданам, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице необходимо пройти в ближайшее здание или укрытие.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Утром в тот же день, 14 июля, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом был сбит украинский дрон. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.