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Военная операция на Украине ,  
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В очереди перед Крымским мостом скопились 700 машин

Сюжет
Военная операция на Украине

В очереди на Крымский мост по состоянию на 10:00 мск скопились 700 машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на мосте.

Очередь образовалась со стороны Тамани. Телеграм-канал пишет, что время ожидания составит более двух часов. Со стороны Керчи проезд свободный.

Крымский мост закрыли для движения автомобилей на 40 минут
Политика

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов по территории Крыма со стороны Украины.

Вечером 12 июля движение транспорта по мосту перекрыли на 40 минут. В результате со стороны Керчи образовалась пробка из 341 автомобиля.

Теги
Крымский мост очередь Крым пробка
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