В очереди перед Крымским мостом скопились 700 машин

В очереди на Крымский мост по состоянию на 10:00 мск скопились 700 машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на мосте.

Очередь образовалась со стороны Тамани. Телеграм-канал пишет, что время ожидания составит более двух часов. Со стороны Керчи проезд свободный.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов по территории Крыма со стороны Украины.

Вечером 12 июля движение транспорта по мосту перекрыли на 40 минут. В результате со стороны Керчи образовалась пробка из 341 автомобиля.