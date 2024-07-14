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МВД начало розыск ударившего девушку в Махачкале за отказ познакомиться

Ирина Волк: МВД разыскивает ударившего девушку в Махачкале за отказ в знакомстве

МВД начало розыск мужчины, который ударил незнакомую девушку за отказ познакомиться, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Нападавшего разыскивает местная полиция, устанавливаются все произошедшие обстоятельства, отметила Волк. По ее словам, о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов стало известно из публикаций в соцсетях.

Накануне телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» сообщил, что 12 июля мужчина ударил девушку на улице. На кадрах, которые показал канал, видно, как он бьет женщину по лицу, та падает и теряет сознание, а мужчина уходит. По данным канала, причиной конфликта стал отказ в знакомстве.

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Фото:Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что пострадавшая является жительницей региона. Девушка не заявила о произошедшем в правоохранительные органы, добавил Меликов. Он также подтвердил, что подозреваемого в нападении ищут.

Меликов осудил тех, кто выступил с критикой в адрес региона. Он призвал дождаться проверки инцидента правоохранителями.

Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева заявила, что в полицию и больницу не поступало обращений от пострадавшей, передает «РИА Новости».

Теги
Дагестан нападение МВД Ирина Волк
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