У башни Trump Tower в Нью-Йорке усилили безопасность после покушения на Трампа

У башни Trump Tower усилили безопасность после покушения на Трампа

Отряды полиции направили на ряд объектов в Нью-Йорке после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Меры безопасности усилили в том числе у башни Trump Tower, сообщил заместитель мэра города Фабьен Леви в соцсети Х.

В башне Trump Tower, где расположен пентхаус Трампа, а также штаб-квартира его корпорации The Trump Organization.

Усиление мер безопасности также коснулось окрестностей небоскреба Trump Building на Уолл-стрит, 40, и района здания мэрии и на площади Фоли, где расположено здание Верховного суда штата Нью-Йорк. Меры безопасности также усилили у здания городской ратуши.

Мэр города Эрик Адамс в соцсети Х подтвердил, что в пять районов Нью-Йорка отправили полицейских.Он осудил нападение и отметил, что в США нет места политически мотивированному насилию.

По Трампу открыли стрельбу во время его предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. На кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено, по щеке течет кровь.

Представитель политика сообщил, что тот находится в больнице. В результате нападения погиб человек, также был убит стрелок, сообщила прокуратура округа. Стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство, передавали ABC и Associated Press. Президент США Джо Байден осудил нападение, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением.