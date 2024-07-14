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Кабмин утвердил эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство утвердило эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Правительство России утвердило эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с помощью ипотеки. Соответствующее постановление правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кабмин постановил привлечь средства федерального бюджета для выдачи чиновникам ипотеки. Эксперимент будут проводить с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. По правилам процедуры, в ней будут участвовать не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года.

Одним из вариантов получения места в эксперименте является участие в военной операции.

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Финансы
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Чиновнику для покупки квартиры за счет федерального бюджета выплатят стоимость 33 кв.м жилья. Четверть выдадут на первый взнос, остальную сумму — в течение девяти лет равными долями.

В течение следующих лет (максимум девяти) госслужащим будут частично компенсировать проценты по ипотеке. Ипотека также должна быть взята на срок не менее девяти лет.

Минфин должен будет представить план проведения эксперимента в течение десяти дней с даты вступления постановления в силу. Промежуточный отчет о ходе процедуры ведомство обязали представить до 1 февраля 2026 года.

Теги
правительство России Ипотека чиновники
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